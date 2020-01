Stadsbestuur Leuven brengt slachtoffers van huisjesmelkers onder in hotel, rekening is voor malafide eigenaars

Leuven - In het Leuvense Ibis-hotel logeren momenteel achttien vluchtelingen op kosten van de stad, nadat ze slachtoffer werden van huisjesmelkerij. Dat bevestigt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). "Het is een tijdelijke oplossing in uiterste nood", zegt ze.

De vluchtelingen leefden tot voor kort in panden van de beruchte koten-familie Appeltans. Vader Alfred en zoon Manu werden begin december aangehouden na een grootschalig onderzoek naar huisjesmelkerij in 55 panden in Leuven. De twee zijn intussen weer vij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog volop.

"Vier panden van de familie Appeltans werden toen onmiddellijk onbewoonbaar verklaard", zegt Corneillie. Voor loopt er ook nog een procedure van onbewoonbaarverklaring. "In zo’n geval van onbewoonbaarheid is het bij wet geregeld dat niemand op straat hoort te slapen en het OCMW de verantwoordelijkheid heeft om op zoek te gaan naar oplossingen. In eerste instantie gaan we voor en samen met deze mensen op zoek naar een tijdelijke oplossing in hun omgeving. We kijken of ze ergens terechtkunnen in hun netwerk. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden van een noodwoning. Als er daar geen oplossing gevonden wordt, brengen we deze mensen tijdelijk onder in een hotel, zoals nu dus gebeurde. Het is een tijdelijke noodoplossing. Omdat het gaat over een onbewoonbaarheidsverklaring, zullen we de hotelkosten verhalen op de verhuurder."

De stad en het OCMW zijn dus wel nog op zoek naar een structurele oplossing. Enkele van de vluchtelingen staan hoog op de wachtlijst voor een sociale woning, maar de stad is ook op zoek naar andere opvang. Zo hopen ze vluchtelingen te kunnen onderbrengen in bijvoorbeeld kloosters, en deed de stad ook een oproep aan de Leuvenaars om zich kandidaat te stellen als solidaire verhuurders.