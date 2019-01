Installatie Gooikse gemeenteraad twee weken uitgesteld door klacht van N-VA

Gooik - De nieuwe gemeenteraadsleden van Gooik mochten familie en vrienden optrommelen voor de installatievergadering op dinsdag 8 januari, klonk het, maar zover komt het nog niet. Het feestje kan door een klacht van N-VA niet doorgaan en is verschoven naar dinsdag 22 januari.

Reden voor dit uitstel is een klacht die N-VA indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en nog hangende is. N-VA vond het niet kunnen dat CD&V een digitaal publiciteitsbord inschakelde in zijn verkiezingscampagne. De klacht is inmiddels ingeleid bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar de raad zal pas op maandag 7 januari een uitspraak doen. Door de klacht kon ook burgemeester Michel Doomst nog niet officieel zijn eed van burgemeester afleggen. Om op zeker te spelen werd de installatie van de Gooikse gemeenteraad nu met twee weken verdaagd.

"Volgens de letter van de wet mag er tijdens de kiescampagne geen gebruik gemaakt worden van borden die op andere momenten voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Onze klacht viseert het gebruik door de CD&V van een aanhangwagen met led-borden waar boodschappen digitaal op kunnen geprojecteerd worden. De CD&V heeft hier in Gooik al sinds jaar en dag een absolute meerderheid en voelt zich verheven boven de wetten. Met onze klacht willen we een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hierover", aldus Ellen Mathieu, voorzitter van N-VA Gooik.