Gewapende mannen plegen overval op Okay-winkel in Huizingen: twee verdachten opgepakt

Beersel - Twee gewapende mannen hebben zaterdagavond de Okay-winkel in Huizingen overvallen. Twee mannen, die de buit nog bij zich hadden, werden even later ingerekend door de politie.

De twee gewapende mannen drongen de supermarkt zaterdag rond 18 uur binnen, bedreigden het winkelpersoneel met een vuurwapen en gingen aan de haal met geld uit de kassa. Ze vluchtten te voet met de buit.

Er werd meteen een grote zoekactie gestart met een speurhond en met een helikopter. De politie kon even later twee mannen inrekenen in de Demeurslaan. Ze hadden de buit nog bij zich. De twee overvallers werden ter beschikking gesteld van het parket.

Op het ogenblik van de feiten was er veel volk aanwezig in de winkel. Niemand raakte gewond. Het Okay-personeel krijgt de komende dagen de nodige psychologische bijstand.