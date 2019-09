Verwoestende brand bij landbouwbedrijf is wel degelijk aangestoken, aldus parket

Herne - De brand die het bedrijf van land- en tuinbouwwerktuigen van de familie van Sinay zaterdag in de as legde langs de Assesteenweg in Kokejane blijkt aangestoken. Het onderzoek naar mogelijke dader of daders loopt.

Het was zaakvoerder Luc van Sinay zelf die het vuur in zijn atelier achter de showroom zaterdagnamiddag omstreeks 15.30 uur opmerkte. Het vuur verspreidde zich bijzonder snel. Nog voor de brandweer aankwam, stond de loods volledig in brand. Ook de showroom zelf en een aanpalende woning vielen niet meer te redden. Bij de brand kwam kwam asbest vrij door het dak in eternit-platen uit 1966 waardoor het hele weekend speciale maatregelen van kracht waren.

"Zondagvoormiddag kwam een branddeskundige ter plaatse", zo meldt het parket van Halle-Vilvoorde. "Uit zijn eerste vaststellingen blijkt dat de brand opzettelijk werd aangestoken. Het onderzoek naar de dader of daders loopt." Onder meer worden hiervoor beelden van de ANPR-camera op de Assesteenweg geanalyseerd.

Luc van Sinay was in een burenruzie verwikkeld over het al dan niet parkeren van oldtimer tractoren in zijn tuin. De gevel van de buurman werd vorige week ook beklad met verf. Of die burenruzie iets met de brandstichting te maken heeft, is voorlopig nog niet duidelijk.

Verneveld

Zondagavond laat werd de Assesteenweg opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Dat gebeurde nadat een gespecialiseerde firma ruim vier uur lang alle asbestdeeltjes op het openbaar domein met een tiental medewerkers kwam opruimen.

"Inmiddels werden ook de nodige maatregelen genomen dat de asbestdeeltjes in de uitgebrande loods niet opnieuw gaan rondvliegen", aldus burgemeester Kris Poelaert. "De afgebrande loods werd verneveld en met planken afgezet zodat bij plotse wind niet alles terug in het rond zou vliegen. We volgen de site van kortbij op".

"Buiten het getroffen bedrijf Van Sinay valt het aantal woningen waar asbest terecht kwam al bij al mee. Al deze mensen hebben we persoonlijk bezocht en hen uitgelegd wat ze wel en niet mogen doen. Dat betekent voor wie geen bezoek kreeg, er geen gevaar meer is. Die mensen mogen ook opnieuw groenten en fruit uit hun tuin eten op voorwaarde dat ze eerst goed gewassen worden", aldus Kris Poelaert.

Voor de familie Van Sinay ging met de brand hun hele levenswerk in rook op. De familie is inmiddels een zoektocht gestart naar al wie foto's heeft van de tractoren of machines in de uitgebrande bedrijfsgebouwen om het dossier voor de verzekering te vervolledigen.