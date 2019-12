Wevelgem - Vrijdagavond brak er brand uit bij hamburgerzaak Burgermeesters in de Brugstraat in Wevelgem. Uitbater Arie Maillard bluste de eerste vlammen, de brandweer zorgde dat alle gevaar week. Al met al bleef de schade beperkt.

Even opschudding in de hamburgerzaak Burgermeesters in Wevelgem vrijdagavond. Toen uitbater Arie Maillard brand opmerkte op de bovenverdieping waar de bar zich bevindt, besloot hij zelf het gevaar te ...