50 jaar na mei '68 gaan de KU Leuven-studenten opnieuw de barricades op

Leuven - Een tweehonderdtal studenten staan momenteel aan de Universiteitshallen op de Naamsestraat om te protesteren tegen de herindeling van het academiejaar dat rector Luc Sels in zijn beleidsnota opnam.

Lees hier ons dossier over mei '68.

De actie vormt de aftrap van de campagne "Heb je mei gemist" die ze op de verschillende campussen van de KU Leuven zullen uitrollen, niet enkel in Leuven.

"50 jaar na mei ’68 merken de studenten van de KU Leuven dat medebestuur en inspraak momenteel een holle doos zijn", zegt Axel Vanmeulder, studentenvertegenwoordiger in de Academische Raad. "Daarom starten we een verzetscampagne aan te tonen dat wij studenten wel op vergaderingen uitgenodigd worden, maar onze mening zonder meer aan de kant wordt geschoven. De herindeling van het academiejaar was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Komt onze boodschap niet aan via formele vergaderingen in de - volgens sommigen - ivoren torens, kloppen we niet alleen op tafel, maar kloppen we ook gewoon aan op de voordeur. En hangen we onze boodschap aan de deur."

Die boodschap kreeg de vorm van drie grote posters die ze overal op de campus zullen verspreiden.

Met de herindeling van het academiejaar wil de ploeg van Sels kortere blok- en examenperiodes inlassen en een onmiddellijk aansluitende tweede zit. Zo zouden de studenten gegarandeerd twee maanden vakantie bekomen, ongeacht hun uitslag, maar de Studentenraad vreest dat ze dan geen volwaardige tweede examenkans krijgen.

De rector reageert dat er nog niets formeel beslist is over de herindeling van het academiejaar. "We willen dit overleggen met de studenten, maar dan wel intern, niet in de pers."