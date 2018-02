Hoogtewerker weigert dienst, chef restaurant zit vast in boom

Wetteren - De brandweer van Wetteren had zondagnamiddag heel wat moeite om chef-kok Steven Buelens te redden. Die kwam vast te zitten op 15 meter hoogte toen de hoogtewerker dienst weigerde toen hij bomen aan het snoeien was.

Steven Buelens is de chef van het restaurant Lesco in de Stationsstraat in Wetteren. Samen met enkele familieleden wilde hij afgelopen weekend de tuin eens onder handen nemen. Zelf snoeide hij de platanen die in de tuin staan. "Die waren dringend aan wat onderhoud toe en bovendien zouden we na de snoeiwerken meer zonlicht en minder bladafval op ons terras hebben", vertelt Steven.

Maar de hoogtewerker van de verhuurfirma weigerde plots dienst en Steven kon niet meer naar beneden. Eerst werd de verhuurfirma opgebeld, maar die kon geen oplossing bieden. Uiteindelijk werd rond 14.20 uur naar de brandweer opgeroepen. Steven zat op dat moment al enkele uren vast op de hoogtewerker. De brandweer kon de tuin met de ladderwagen niet bereiken omdat de doorgang te smal is. Uiteindelijk slaagde de brandweer er in om de verkleumde man met behulp van een klimtouw terug naar beneden te halen.

Steven was opgelucht toen hij weer met beide voeten op de grond stond. "Ik had daar niet veel bewegingsruimte", doet hij zijn relaas. "Bovendien voelde ik de ijskoude wind. Eigenlijk zouden dergelijke defecten niet mogen gebeuren. We gaan toch verder werken in de tuin en wachten op een nieuwe en betere hoogtewerker. En maandagavond sta ik weer achter het fornuis".

Tijdens de werken stonden de brandweerwagens voor de deur in de smalle Stationsstraat. Zowat een uur lang was er in de straat geen verkeer mogelijk.