Een klein briesje: meer was niet nodig om de wagen van de burgemeester te bedelven

Oosterzele - Maandagavond werd de auto van burgemeester Johan Van Durme (CD&V/N-VA) bedolven onder een zware afgebroken tak. Dat gebeurde aan de Stokerij Van Damme in Issegem in Balegem. De burgemeester was daar om de Oosterzeelse kandidate Miss Oost-Vlaanderen Lorina Boterdaele voor te stellen.

Na die voorstelling kwam een bezoeker van de stokerij vragen van wie de auto was die onder een boom terecht was gekomen. De burgemeester schrok zich een hoedje.

Het was vrij snel duidelijk dat de tak niet op een natuurlijke wijze was afgebroken maar deels was doorgezaagd. Bij navraag bleek dat te kloppen. Er waren enkele dagen eerder snoeiwerken geweest maar toen de elektrische zaag haperde, werden die werken stopgezet en niet meer hernomen. Een klein briesje was maandagavond genoeg om de definitieve 'krak' te geven.

Met een hoogtewerker werd de boom van de auto geduwd. De schade bleef beperkt tot enkele deuken in het dak van het voertuig. De zaak zal nu verder afgehandeld worden via de verzekeringen.