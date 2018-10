Man overleden na ongeval met vluchtmisdrijf, twee verdachten opgepakt

Blankenberge - De 78-jarige man die woensdagmiddag samen met zijn vrouw aangereden werd op de Ruzettelaan in Blankenberge, is overleden. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Twee verdachten werden opgepakt.

Het koppel, een man van 78 en een vrouw van 76, wou de straat oversteken ter hoogte van de Vleesmarkt in Blankenberge, maar werd daar aangereden door een wagen. De inzittenden van de wagen vluchtten meteen weg en lieten de twee slachtoffers achter. Getuigen zagen het ongeval gebeurden en alarmeerden meteen de hulpdiensten.

Twee ziekenwagens en de MUG snelden naar de plaats van het ongeval, waar de slachtoffers de eerste zorgen toegediend kregen. Daarna werden de twee afgevoerd naar het AZ Sint-Jan in Brugge, waar de 78-jarige man lange tijd voor zijn leven vocht maar een paar uur later bezweek aan zijn verwondingen.

Het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Kort na het ongeval werd de voortvluchtige wagen in de naburge Maurice Devriendtlaan aangetroffen. Er werden in de buurt ook twee - een man en een vrouw - gearresteerd. Eén van hen zat achter het stuur. "Momenteel kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wat de exacte omstandigheden zijn. Het onderzoek is nog niet afgerond", aldus Philip Denoyette, woordvoeder van de lokale politie.