Massale vechtpartij over kotmoord: broers van verdachte aangevallen door groep wraakzuchtige Tsjetsjenen

Kortrijk - Vrijdagavond was er een vechtpartij, omstreeks 22:45 uur in de stad Kortrijk. De vechtpartij ging tussen een groep Afghanen en Tsjetsjenen, en die zou kaderen over een dispuut rond de kotmoord, want twee broers van Mohammed Musawi waren erbij betrokken.

Vrijdagavond, even voor elf uur, ontstond een dispuut tussen Afghanen en Tsjetsjenen in een café in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Eén van de Afghanen sloeg een bierglas stuk in het gezicht van een Tsjetsjeen. Daarna zette de vechtpartij zich verder op het Schouwburgplein. Daarbij waren een dertigtal personen betrokken.



Uiteindelijk raakte niemand zwaargewond, maar het parket zal op basis van de camerabeelden nagaan wie welke verantwoordelijkheid droeg in het gevecht. Al zeker is dat een minder- en meerderjarige broer van Mohammed Musawi betrokken waren bij de vechtpartij. Hij is verdacht van moord op een Afghaanse man en een vrouw van Russissche origine. Het dispuut die de vechtpartij vooraf ging, zou daarin kaderen.



Voorlopig is er nog niemand aangehouden.

