Met de rechterhand van deze burgemeester kan je maar beter niet sollen

Kortrijk / Kuurne - Bokstalent en wereldkampioene Oshin Derieuw, die vorig jaar van Kortrijk naar Kuurne verhuisde, wordt de rechterhand van burgemeester Francis Benoit van Kuurne (CD&V). Ze start op 4 februari.

Francis Benoit (CD&V): "Vandaag (woensdag, nvdr.) is het officieel. Oshin Derieuw wordt mijn persoonlijke kabinetsmedewerker-rechterhand in het gemeentehuis. Deze 31-jarige sportieve dame kennen we natuurlijk als wereldkampioene boksen. Ze woont sinds één jaar in Kuurne en integreerde zich hier op korte tijd. Haar bijnaam is Oshin, 'La Machine'. Doorzettingsvermogen genoeg dus. Met haar administratief - commercieel talent en verfrissende kijk op het beleid ben ik als burgemeester blij dat ze ons team versterkt."

Derieuw, meervoudig wereldkampioen boksen, werkte vroeger in Kortrijk als manager van een hotel. Iedere dag trekt ze naar Noord-Frankrijk om er te gaan trainen.