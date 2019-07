Nog steeds geen opheldering over gevonden vrouwenlichaam: "Er moet toch iemand zijn die haar mist?”

Zelzate - De identiteit van het naakte lichaam van de vrouw dat onlangs op de grens van Zelzate en Westdorpe gevonden is, blijft onbekend. Daarom deed de politie dinsdagavond een nieuwe oproep via het Nederlandse televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.

Zaterdag 22 juni werd door een Zelzaatse landbouwer het naakte, levensloze, lichaam gevonden van een vrouw. Tot nu toe is deze nog niet kunnen geïdentificeerd worden. Afgelopen dinsdag lanceerde de Nederlandse politie een nieuwe oproep in hun opsporingsprogramma op de Nederlandse Televisie omdat men zo goed als zeker is dat het om een misdrijf gaat.

“Er zijn verschillende mogelijke namen van om het leven gebrachte vrouwen genoemd", zei iemand van de politie in dat programma. “Maar iedere keer bleek het toch niet de vrouw te zijn die we in het weiland hebben gevonden. Er moet toch iemand zijn die vermoedt wie ze is of die haar mist?” De politie kreeg ondertussen bij de honderd tips binnen maar naar de identiteit blijft het gissen.

De vrouw is tussen de 50 en 65 jaar, heeft een bleke huidskleur en rossig haar. Het lichaam zou maximum 48 uur in de wei gelegen hebben en vertoonde geen tatoeages of andere uiterlijke kenmerken. De autopsie wees wel uit dat de vrouw één of meerdere operaties had waardoor de baarmoeder, de eierstokken en de galblaas zijn verwijderd.

