Vermoorde vrouw is niet Duitse Monika Ritschnel

Zelzate - Er was vrij veel commotie ontstaan op sociale media over het gevonden lichaam op de Nederlands/Belgische grens nabij de Stekkerweg. Op 22 juni werd daar een levensloos lichaam van een vrouw gevonden door een Belgische landbouwer maar de speurders blijven voor een raadsel staan.

Volgens mensen op sociale media was het gevonden lichaam zo goed als zeker van Monika Ritschnel. Die 53-jarige Duitse vrouw is al sinds mei 2017 als vermist opgegeven. De persoonsbeschrijving komt goed overeen met het gevonden lichaam en ook de foto toont gelijkenissen.

Nu ontkracht de Zeeuwe politie dat de gevonden vrouw de Duitse is. Vorige week werd in het Nederlandse televisieprogramma 'Zomer Met Art' bekendgemaakt dat de politie ruim driehonderd tips binnenkreeg en aangezien vrij veel meldingen terugkwamen op de Duitse vrouw werd deze piste grondig onderzocht. "Bedankt voor het meedenken", schrijft de politie Zeeland op Twitter, "maar zij is de dode vrouw niet.

Vorige dinsdag werd de onbekende vrouw begraven in het Nederlandse Terneuzen. Tips over de zaak zijn nog steeds welkom via mail: opsproringen@police.belgium.eu.