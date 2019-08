Politie houdt man op 'fietsraket' tegen die meer dan 55 km/u reed

Kortrijk - Op dinsdagochtend 27 augustus kon een Kortrijkse politiepatrouille een fietser intercepteren die wel erg hoge snelheden haalde. Dergelijke Chinese vliegraket haalt 55,1 km per uur. De man is zijn vehikel kwijt.

Omstreeks 7.00 uur dinsdagmorgen reed de politiepatrouille in de Meensesteenweg in Kortrijk toen plots een fietser aan meer dan 50 km/u voor hen uit reed. De combi kon de fietser moeilijk bijhouden zonder sneller te rijden dan de toegelaten 50 km/u. De laagvlieger werd geïntercepteerd en gestopt voor een grondige controle. Op het eerste gezicht ging het om een speed pedelec maar algauw bleek dat de fietser met niets in orde was. De fiets werd aangekocht (en ingevoerd) uit China en voldoet dus niet aan de Europese regelgeving. Bijgevolg beschikte de fietser over geen enkel geldig document: verzekering, inschrijving, gelijkvormigheidsattest. De fiets kon wel fungeren als een gewone e-bike (max. 25 km/u) maar kon ook, door een gashendel op het stuur, bediend worden om zo tot 55 km/u en meer te halen zonder te trappen.

De fietser probeerde de politie aanvankelijk nog te doen geloven dat hij met zijn elektrische fiets zeker geen te hoge snelheden haalde en dat hij zelf een getraind fietser is. Er werd echter weinig geloof gehecht aan dit verhaal. In het commissariaat werd vastgesteld dat de fiets vlot boven de 50 km/u ging zonder (veel) te moeten trappen. Daarnaast bleken ook de remmen niet te werken en was de fietsverlichting zelf in elkaar geknutseld. Nazicht in de boordcomputer van de fiets toonde een maximumsnelheid van 55,1 km/u met een gemiddelde snelheid van ruim 37.8 km/u. De ‘fietsraket’ werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld voor het in het verkeer brengen van een niet-gehomologeerd voertuig.