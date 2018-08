Na-Tourcriterium is niet voor iedereen een feest: uitbater in elkaar geslagen door wildplassers

Aalst - De uitbater van 'Kaffee Sint Kristoffel' in Aalst werd maandagavond fysiek verwond toen hij onderweg naar huis was van het criterium. De dader is ondertussen geïdentificeerd, maar sommige zaken zijn nog onduidelijk. Daarom doet de dochter een oproep.

Jan Van der Elst, de uitbater van 'Kaffee Sint Kristoffel' aan de Leo de Béthunelaan in Aalst, werd maandagavond het slachtoffer van fysiek geweld. Tussen half twaalf en twaalf uur 's nachts werd hij aangevallen toen hij onderweg naar huis was van het criterium. Volgens zijn dochter, Laurah, ging het om vier 'anders' gekleurde mannen. "Papa had maandag zijn vrije dag en besloot met wat vrienden naar het evenement af te zakken. Hij besloot wat vroeger dan hen naar huis te gaan omdat hij de dag nadien moest werken. Nadat hij mijn mama had gebeld om hem te komen oppikken aan de Grote Markt, kwam hij onderweg vier individuen tegen ter hoogte van winkel Dille & Camille in de Lange Zoutstraat. Ze waren aan het plassen tegen de gevel van de winkel, waarop mijn vader hen aansprak op hun gedrag. Ze moeten direct op hem gevlogen zijn en hem bewusteloos geslagen hebben, want hij kwam pas terug bij bewustzijn toen de ambulance arriveerde. Spijtig genoeg herinnert hij zich amper iets van het incident."

Van der Elst werd door de hulpdiensten afgevoerd naar de spoeddienst, waar hij tot drie uur moest blijven liggen voor verzorging. De artsen stelden vast dat zijn schouder op drie plaatsen gebroken was. Voorts heeft hij ook last van een blauw oog. Momenteel moet nog worden bepaald hoe de schouder het best behandeld kan worden. Een operatie is dus niet uitgesloten. Ondertussen bevestigt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) dat de politie de dader heeft kunnen identificeren. Het zou echter gaan om een autochtone man die het gevecht is aangegaan. "De dader is ondertussen verhoord, maar het onderzoek loopt nog verder. Het is belangrijk dat we ook de kant van het slachtoffer kunnen horen. Voorts gaan we verder gebruik maken van camerabeelden. Op die manier kunnen we eventueel nagaan of er nog mensen betrokken waren bij het incident", aldus D'Haese.

Dochter Laurah doet alvast een oproep aan getuigen om zich te melden bij de politie. Blijkbaar was er een vrouw bij haar vader gebleven tot de hulpdiensten eraan kwamen. "Ik weet echter niet wie het is en hoop haar via deze weg te leren kennen. Zij weet mogelijk meer over wat er zich net heeft afgespeeld. Mijn vader is zo een lieve mens. Ik kan me niet voorstellen dat hij een vlieg kwaad zou doen", besluit de dochter.