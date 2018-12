35-jarige man komt om het leven bij zware brand

Aalst - Een zware brand brak dinsdag rond 13.15 uur uit in de Dompelstraat in Aalst. Hierbij liet een 35-jarige man het leven. Ook een hondje kon niet aan het vuur ontsnappen.

Het slachtoffer woonde in bij zijn moeder. Zij was op het moment van de feiten gelukkig niet aanwezig. De brand brak uit in het achtergedeelte van het huis. Al gauw verspreidden de vlammen zich over de rest van het huis. Ook de aanpalende woning ondervond aanzienlijke schade. Zowel het dak als de bovenste verdieping moesten er grotendeels aan geloven. Het gezin dat er woonde zal voorlopig elders onderdak moeten vinden. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.