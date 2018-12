Schietvandalen die tachtig (!) keer konden toeslaan zijn eindelijk opgepakt

Ninove / Haaltert / Denderleeuw - De schietvandalen die al meer dan een jaar allerlei metalen projectielen afvuurden naar vitrines en wagens zijn na maandenlang speurwerk eindelijk opgepakt. Ze sloegen voornamelijk toe in de omgeving van Ninove, Denderleeuw en Haaltert. Ze worden verdacht van ruim tachtig feiten.

"Het gaat om twee jongemannen afkomstig uit Ninove die zich verplaatsten met een donkere personenwagen", zegt korpschef Philippe De Cock. We zijn blij dat we hen hebben kunnen inrekenen na maandenlang speurwerk. Hierbij wil ik een pluim op de hoed van mijn mensen steken, want ze hebben er heel wat tijd en moeite in gestoken. Ook ons huidig bestuur verdient dat. Zij kregen tal van telefoontjes van ongeruste inwoners. Ik ben blij dat de inwoners uit Ninove, Denderleeuw en Haaltert eindelijk op hun twee oren kunnen slapen."

De verdachten, een 26-jarige man en een 27-jarige man, beiden uit Ninove zijn intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De 26-jarige man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De 27-jarige man werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Café, winkel en andere ramen beschoten

De vandalen terroriseren Ninove en omstreken al geruime tijd. Eind november sloegen de vandalen toe in café Groeneweg op de Aalstersesteenweg. “Het was een enorm luide knal. Toen we gingen kijken, bleek er een groot kogelgat in het raam te zitten.” Cafébaas Noël Van Laethem was er niet goed van. Er zaten een twintigtal klanten in zijn café toen een metalen projectiel de ruit doorboorde. “Gelukkig ging het om dubbel glas want anders waren de klanten die er net achter zaten, misschien wel gewond geraakt. Nu kwamen ze er met de schrik van af”, zei Noël toen nog. “De politie kwam langs om de vaststellingen te doen. Ik heb alvast klacht ingediend. Vervolgens heb ik mijn verzekeringsmakelaar gecontacteerd om het raam te herstellen. Het zal echter nog drie weken duren voor alles in orde komt.” Een maand eerder sloegen ze op gelijkaardige manier toe in een ruitersportwinkel.

Ook elders in Ninove en omstreken schoten ze ramen stuk. Het is niet duidelijk wat het motief van de verdachten is.