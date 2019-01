Conducteur bespuwd en geslagen in station Denderleeuw

Denderleeuw - Een conducteur van de NMBS is dinsdagmiddag rond 14.30 uur aangevallen en bespuwd door twee jongemannen in het station van Denderleeuw. De man moest naar het ziekenhuis gebracht worden en is zeven dagen arbeidsongeschikt.

Twee politiewagens kwamen ter plaatse en enkele politie-inspecteurs kon hen vrij snel inrekenen. Eén jongeman is twintig jaar en is afkomstig uit Ukkel, de andere is tweeëntwintig jaar oud en komt uit Sint-Agatha-Berchem. Het zou gaan om jongeren met een Afrikaanse nationaliteit. Ze werden vandaag verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

“De twee heren zijn ondertussen vrijgelaten”, zegt Annelies Verstraete van het Parket Oost-Vlaanderen. “De man uit Sint-Agatha-Berchem kwam vrij onder strikte voorwaarden." Voor de kompaan van de agressor is er geen bewijs dat hij rechtstreeks betrokken zou geweest zijn bij het geweld. Daarom is hij zonder voorwaarden vrijgelaten.

De aanleiding van het incident is voorlopig nog niet bekend. Wel staat vast dat de conducteur er niet heelhuids afkomt. De man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hij verkeerde niet in levensgevaar, maar is wel zeven dagen arbeidsongeschikt verklaard.