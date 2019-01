Berberaap in beslag genomen in Aalst

Aalst - De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft deze week samen de lokale politie van Aalst bij een particulier een berberaap, een internationaal streng beschermde soort, in beslag genomen.

“Het gaat om een jong dier dat illegaal vanuit het buitenland naar hier gebracht werd”, zegt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving. “Het is in ons land verboden om een aap thuis te houden en ook het verhandelen van apen is verboden.” Het in beslag genomen dier werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek, in afwachting van een definitieve bestemming. De inspectiedienst Dierenwelzijn zal nu een proces-verbaal opmaken en overmaken aan het parket.