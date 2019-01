Aalstenaar al drie dagen spoorloos verdwenen

Aalst - In de nacht van zaterdag op zondag verliet de 50-jarige Stephan Matthijs zijn woning op de Gentsesteenweg in Aalst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) gaat het om een onrustwekkende verdwijning, maar zou er niet meteen sprake zijn van kwaad opzet.

De politie van Aalst, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming deden gisteren al een poging om de vermiste persoon terug te vinden. Zo werden er een sonarboot en duikers ingezet om na te gaan of de man zich in de Dender zou bevinden. De zoektocht werd afgerond rond 19 uur, maar zonder resultaat. Vandaag gaat de lokale recherche verder aan de slag met het onderzoek.

Stephan verplaatst zich mogelijk op een zwarte herenfiets. Hij is tussen 1 meter 65 en 1 meter 70 groot en normaal gebouwd. Voorts heeft de vermiste persoon donker haar en draagt hij een bril. Welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning is niet geweten. Indien u Stephan nog gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, dan kan u contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. Of u kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

