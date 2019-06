Gepensioneerde man op klaarlichte dag overvallen: "Ik vreesde het ergste"

Denderleeuw - Een gepensioneerde man uit Denderleeuw werd gisteren het slachtoffer van een diefstal met geweld op klaarlichte dag. Hij raakte hierbij zwaargewond in het aangezicht. De dader is voorlopig nog steeds spoorloos.

“Gelukkig heb ik tijdens mijn leven zodanig hard gewerkt dat ik vroeger op pensioen kon gaan. De dokter heeft me namelijk een week rust voorgeschreven. Die zal ik desondanks toch goed kunnen gebruiken, want ik ben er nog steeds niet goed van.”

Rudy Wasteels besloot gisteren tijdens de namiddag een rustige wandeling te maken, maar wanneer hij de Schoolstraat in Denderleeuw insloeg kwam er al gauw een abrupt einde aan. Toen hij net de plaatselijke school voorbij stapte kreeg hij plotseling een forse duw in de rug. “Ik viel meteen op de grond en raakte met mijn aangezicht de straatstenen. Vervolgens voelde ik hoe de dader mijn portefeuille uit mijn achterzak trok. Gelukkig kon ik me snel herpakken. Ik stond onmiddellijk recht en liep achter de dader aan die zich enkele meters verder bevond.”

De dief was gestopt om te kijken of er geld in de portefeuille stak. Rudy kon van dat ogenblik gebruik maken om zijn portefeuille uit de handen van de dader te trekken. Nadien heeft hij zich omgedraaid en liep hij zo snel mogelijk als hij kon naar huis om te bekomen.

“Ik woon gelukkig niet zo ver van de plaats waar het incident zich heeft voorgedaan. Eens ik thuis was, heb ik me wat in mijn zetel gelegd om te bekomen van de emoties. Daarna heb ik de dokter opgebeld. Die vertelde me gelukkig dat ik niet hoefde genaaid te worden en dat er niets gebroken was. Ik vreesde nochtans het ergste omdat mijn gezicht vol bloed zat en het enorm was opgezwollen.”

Om 16.45 trok Rudy naar de politie om aangifte te doen. Over de dader kan hij niet veel zeggen omdat het allemaal zo snel ging en hij de man zijn gezicht niet heeft gezien. Hij weet enkel dat het om een jongeman met Afrikaanse roots ging die een donkere training droeg. De dader had voorts een normale lichaamsbouw en was ongeveer even groot als Rudy, namelijk 1,7 meter.

“Ik denk niet dat ik hem nog zou herkennen als ik hem tegenkomen. Ik was ook zodanig in shock dat ik me zelfs niet meer kan herinneren of ik op de terugweg mogelijke getuigen ben tegengekomen. Gelukkig kon de dader noch mijn geld noch de documenten in mijn portefeuille meenemen. Dat is toch al iets”, besluit Rudy.