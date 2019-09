Motorrijder sterft na botsing tegen verkeersbord

Ninove - Een motorrijder is zaterdagnacht om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op de Denderhoutembaan in Ninove.

De 31-jarige man was die avond naar een voetbalmatch in Denderhoutem gaan kijken. Toen hij terug naar huis reed verloor hij kort voor middernacht de controle over zijn voertuig en botste hij tegen een verkeersbord aan de kant. Vervolgens gleed de man nog even verder over de grond en kwam hij in de weide langs de kant terecht. De hulpdiensten probeerden de bestuurder nog te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er waren geen andere voertuigen bij de aanrijding betrokken. Een vriend die achter hem reed, zag het incident wel gebeuren. Het slachtoffer was een getalenteerde thaibokser die meevocht op professioneel niveau.