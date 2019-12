Inbrekers richten ravage aan, maar keerden wellicht met lege handen huiswaarts

Landen - Inbrekers drongen afgelopen weekend binnen op de Middenschool Sint-Gertrudis. Op het eerste zicht lijkt er niets gestolen, maar de inbrekers lieten wel een puinhoop achter.

Ergens tijdens het afgelopen weekend kreeg de Middenschool Sint-Gertrudis inbrekers over de vloer. De klemtoon ligt voornamelijk op het breken, want de gebouwen liepen heel wat schade op. "De politie vermoedt dat ze met een steen het raam op het gelijkvloers kapotgeslagen hebben", vertelt directrice Veerle Ruebens. "Zo hebben ze zich toegang tot de gebouwen kunnen verschaffen. Eenmaal binnen zijn ze naar het ICT-lokaal gegaan, waar ze de beide deuren uit de omlijsting hebben gebroken. Voor zover we kunnen zien, is er niets gestolen. Beneden hebben ze nog wel een enorme puinhoop achtergelaten. Ze namen twee brandblussers en spoten die volledig leeg in de gang. Alles hangt nu onder het stof. Volgens de politie is het een truc om sporen te verdoezelen of uit te wissen."