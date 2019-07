Wagen ramt café Route 255: enorme ravage, maar bestuurster als bij wonder slechts lichtgewond

Galmaarden - Het café Route 255 in Vollezele is deels verwoest nadat zondagnacht een vrouw zich met haar wagen door de voorgevel heeft geramd. De vrouw raakte slechts lichtgewond, de gevel dient gestut te worden.

Het moet een enorme klap geweest zijn zondagnacht omstreeks 1 uur. Een vrouw die met haar wagen op de Ninoofsesteenweg komende van Vollezele richting Oetingen wou afdraaien op de Molenstraat, verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en reed de voorgevel van het voormalig hoekcafé Route 255 binnen. Door de klap zakte een deel van de gevel naast de voordeur in. Als bij wonder raakte de vrouw uit Gooik slechts lichtgewond. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Geraardsbergen maar verkeert niet in levensgevaar. Brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse met een ziekenwagen, autopomp, signalisatiewagen en commandowagen. Ook een officier-stabiliteitsingenieur van de zone kwam de situatie van de woning inschatten.

“Het café staat al een hele poos leeg dus er was niemand aanwezig in de woning”, zegt burgemeester Patrick Decat (CD&V). “Gelukkig maar, want door de slag zakte een deel van de voorgevel tot aan de bovenverdieping in. Zondagnacht werd de gevel al gestut, zodat er geen instortingsgevaar meer is. In de loop van maandag worden er verdere stabiliteitswerken uitgevoerd. Enkele loshangende delen van de gevel zullen dan nog weggehaald worden. Het dak van de woning is intact gebleven. Ondertussen werd ook al de nodige signalisatie geplaatst om de voorbijgangers te waarschuwen. Het is mogelijk dat er tijdens de stabiliteitswerken een omleiding voorzien wordt”, bevestigt burgemeester Decat.

Het is niet duidelijk wat er nu verder met het gebouw gaat gebeuren.