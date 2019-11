Gespecialiseerde politie-eenheden vallen woning binnen in Teralfene, buren horen geweerschot

Affligem - Gespecialiseerde eenheden van de federale politie zijn maandagavond een woning binnengedrongen in de Okaaistraat in Teralfene, een deelgemeente van Affligem. Het is nog onduidelijk wat daar aan de hand was.

Het incident speelde zich na 21 uur af in de Okaaistraat in Teralfene. Wat er juist aan de hand was, is niet duidelijk. Op sociale media klinkt het dat er minstens één schot werd gelost in een woning, maar dat kon nog niet bevestigd worden door politie of parket. De politie kwam wel massaal ter plaatse en sloot de straat af. Even later kwamen ook nog een ziekenwagen en de speciale interventie-eenheden van de federale politie ter plaatse. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, zal mogelijk pas in de loop van dinsdag duidelijk worden.