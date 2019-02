Superfan van Wendy Van Wanten, Firmin Poelman (76), sterft na aanrijding door auto

Eeklo / Maldegem - In de nacht van vrijdag op zaterdag wam Eeklonaar Firmin Poelman om het leven bij een verkeersongeval. Rond twintig na twaalf werd hij ter hoogte van de zaak Burtline in de Stationsstraat gegrepen door een auto.

Toen Firmin de weg wou oversteken werd hij aangereden door een personenwagen die in de richting van Maldegem reed. Hij stierf ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen, een 65-jarige man afkomstig uit Maldegem, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te onderzoeken.

Geliefd volksfiguur

Zaterdagvoormiddag heel wat aangeslagen gezichten in de Eeklose centrumcafés waar Firmin als echt volksfiguur regelmatig over de vloer kwam. Het nieuws van zijn overlijden sloeg er in als een bom. “We zullen Firmin echt missen. Hij was echt geliefd en kwam hier regelmatig een slaapmutsje drinken”, zegt Ann Bauwens, de zaakvoerster van café Lion d'Or.

Superfan van Wendy Van Wanten

Firmin gaat de geschiedenis in als de grootste fan van Wendy Van Wanten. Begin september 2017 vierde hij in Feestzaal Sparrenhof in het bijzijn van zijn idool zijn 75ste verjaardag. Samen met zijn familie en vrienden beleefde hij toen een prachtige dag. “Ik volg Wendy Van Wanten al sinds de Baccarabeker van 1986. Ze is een uitzonderlijk model met veel talenten. Haar optredens zijn steeds heel goed”, zei Firmin Poelman toen in een interview met onze krant.

Op Instagram postte Wendy/Iris een foto van haar met Firmin."Lieve superfan, Firmintje vannacht omvergereden in Eeklo. Bedank t Firmintje voor al die jaren samen! Je was een fan uit de duizend met een warm hart! Ga je heel erg missen", schreef ze erbij.

