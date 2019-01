Bestuurster zwaargewond nadat Golf met hoge snelheid door het rood rijdt

Kortrijk - De Poolse bestuurder van een VW Golf heeft zaterdagnamiddag heel wat schade aangericht bij een verkeersongeval op de aansluiting van de R8 naar de A19. In één van de aangereden voertuigen raakte de bestuurster zwaargewond.

"Zowel wij als de bestuurster van de Renault stonden aan de verkeerslichten op de R8 te wachten om de oprit te nemen naar de A19 richting Ieper. Toen wij groen licht kregen en vertrokken, negeerde een VW Golf die vanuit richting Kuurne kwam aan hoge snelheid het rode verkeerslicht. Zowel de wagen rechts van ons als die van mij werden aangereden, wat gepaard ging met een enorme klap", vertelt bestuurder Pascal Vercruysse uit Ieper, die aan het ongeval zelf een pijnlijke pols overhield.

"Ik was op weg om iemand op te pikken die met mijn dochter naar de film zou gaan in Kortrijk, ook mijn dochter en schoonmoeder zaten bij mij in de wagen. Omdat mijn schoonmoeder kloeg over pijn in de borststreek werd ze samen met mijn dochter voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Ikzelf liep meteen naar de bestuurster van de Renault toe en probeerde haar gerust te stellen. De dame was bij bewustzijn, maar raakte zelf niet uit het voertuig, waardoor ik haar aanraadde te blijven zitten tot de hulpdiensten er waren".

De vrouw werd door de brandweer bevrijd en zwaargewond maar stabiel naar het ziekenhuis overgebracht. De Pool die aan de basis van het ongeval lag, bleef ongedeerd en poogde te vluchten, maar werd prompt staande gehouden door enkele getuigen. De man werd door de politie meegenomen voor verhoor. Ook de bestuurster van een BMW die eveneens in de brokken deelde, kwam er met de schrik vanaf. Door het ongeval was er een tijdlang vertraagd verkeer op zowel de R8 buitenring als de oprit naar de A19.