Zware brand legt woning in de as, niemand gewond

Waregem - Een rijwoning in de Poekelaan te Beveren-Leie werd afgelopen nacht volledig verwoest door een zware brand. Ook de zolderverdieping van de aanpalende woning liep schade op.

Een buur merkte omstreeks kwart voor vier het vuur op en verwittigde meteen de brandweer, die bij aankomst geconfronteerd werd met een uitslaande brand. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling, die zich al snel verspreidde in de buurt en over de nabijgelegen Kortrijkseweg (N43). Na ruim een uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar er zal nog geruime tijd moeten nageblust worden. Op het ogenblik van de brand was niemand in de woning aanwezig, enkele Polen die in de aanpalende woning verblijven, konden ontkomen en bleven ongedeerd. Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk en wordt nog onderzocht.