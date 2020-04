BMW schuift van snelweg in Deerlijk en belandt meters dieper in de berm

Deerlijk - Op de E17 in Deerlijk gebeurde zaterdagmorgen in alle vroegte een bizar ongeval. Net voor de afrit Deerlijk ging een wagen van de weg af, om meters dieper in de grasberm tot stilstand te komen.

De bestuurder van een BMW Break ging ter hoogte van de firma Brenntag om ongekende reden van de snelweg af en kwam meters dieper in de berm tot stilstand, net naast een beek. Een vrachtwagenbestuurder die iets na zes uur de E17 volgde in de richting van Kortrijk, merkte beneden in de berm de voertuiglichten op en verwittigde de hulpdiensten. Wellicht was het ongeval al een tijdje gebeurd vooraleer het ontdekt werd. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bestuurder niet gekneld, maar moest hij uit het voertuig geholpen worden. Het slachtoffer verkeerde in shock en kwam er met lichte verwondingen vanaf. Om er zeker te zijn dat er bij het ongeval geen andere slachtoffers betrokken waren, doorzochten de hulpdiensten de grasberm, maar er kon niemand meer aangetroffen worden.