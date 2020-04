Onbekenden proberen brand te stichten in gesloten bar in Kortrijk

Kortrijk - Onbekende poogden tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag brand te stichten aan de brievenbus in de toegangsdeur van bar Crisco in de Oude Kasteelstraat in Kortrijk. De schade bleef gelukkig beperkt.

Iets na 1 uur kreeg de alarmcentrale van Securitas een (brand-)alarm binnen vanuit de bar. Meteen werd een bewakingsagent ter plaatse gestuurd om dit alarm te checken. Toen die ter plaatse kwam, merkte hij de brand aan de voordeur op en stond het hele pand reeds onder de rook. De man verwittigde de brandweer, die de situatie meteen onder controle had en de zaak ventileerde. Op het ogenblik van de brand was niemand in de zaak aanwezig. Naast de schade aan de voordeur, veroorzaakte de brand ook rookschade in de zaak. Wie verantwoordelijk is voor deze brandstichting, is niet duidelijk. De politie van zone Vlas is een onderzoek gestart naar de dader(s).