Spectaculair ongeval: wagen knalt door hekken en belandt vlakbij de sporen

Een 24-jarige bestuurder uit Zottegem is vrijdagavond rond 22.30 uur de controle over zijn stuur verloren in de Broeder Mareslaan, aan de achterkant van het station in Zottegem. Hij reed door een hekken en kwam daarna vlakbij de sporen terecht. De bestuurder raakte niet gewond en kon op eigen krachten uit zijn voertuig klauteren. Zijn wagen raakte bij het spectaculair ongeval wel zwaar beschadigd.