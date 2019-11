Jonge bestuurder rijdt café Neerhof binnen

Herzele - Een jonge bestuurder reed vanmiddag het leegstaande café Neerhof aan de Kloosterstraat vlakbij de kerk in Steenhuize-Wijnhuize (Herzele) binnen. Hij raakte niet gewond, maar de ravage is enorm.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.30. De jonge bestuurder, hij woont vlakbij de plek van het ongeval, kwam de Kloosterberg naar beneden gereden toen hij in plaats van rechts af te slaan in de Tolstraat, rechtdoor reed en zo het café binnenreed. De auto stond na het ongeval bijna volledig in het café. De ravage was dan ook enorm. Als bij wonder raakte de bestuurder er zonder al te veel kleurscheuren vanaf. Hij werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval is gebeurde. Volgens ooggetuigen was de klap enorm. Ze wezen ook op de vele bladeren die momenteel op het wegdek liggen. "Misschien is hij daarover uitgegleden", merkten enkele omstaanders op. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen.