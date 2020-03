Bestuurder bestelwagen rijdt 18-jarige fietsster aan en pleegt vluchtmisdrijf

Haaltert - De ouders van de 18-jarige fietsster Amber De Groote uit Haaltert doen een oproep nadat hun dochter gisteravond werd aangereden door een bestelwagen terwijl ze aan het fietsen was. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf.

De aanrijding gebeurde gisterenavond omstreeks 21 uur in de Hollestraat ter hoogte van huisnummer 35. Op de plaats van het ongeval bleef een spiegel van de bestelwagen achter.



Volgens de ouders van Amber, Ilse De Smet en Mario De Groote, gaat het om een witte bestelwagen, van het het merk Renault. Ze lanceerden een oproep naar getuigen op Facebook met de vraag die massaal te delen en zo de bestuurder aan te sporen zich alsnog kenbaar te maken. "Ons dochter is gewond en ligt in het ziekenhuis", klink het. "Aan de bestuurder van de witte Renault camionette, neem uw verantwoordelijkheid en geef u alsnog aan. Er is nog tijd."

Amber raakte uiteindelijk gewond aan het gezicht en liep verschillende kneuzingen op. Ze is volgens haar ouders erg onder de indruk van de feiten. Enkele buurtbewoners die alles hadden zien gebeuren, snelden na het ongeval ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe, totdat de ambulance arriveerde.