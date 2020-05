Motorrijder aangereden door auto die parking verlaat: zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis

Ninove / Erpe-Mere - Een motorrijder is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge (Erpe-Mere).

Het ongeval gebeurde rond 9 uur zondagochtend. De motorrijder, een man uit Aspelare (Ninove), kwam aangereden uit de richting van Burst toen hij werd aangereden door een wagen die de parking van bakkerij Lieven afreed en de Oudenaardsesteenweg wou opdraaien.

De klap was zeer hevig en de motorrijder werd meters ver weggeslingerd. Buurtbewoners die het ongeval zagen gebeuren, verwittigden de hulpdiensten en ontfermden zich over het slachtoffer. Hij was bij bewustzijn, maar was zeer zwaar gewond aan de benen. De man werd door de hulpdiensten weggevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurster van de wagen raakte niet gewond, maar werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De Oudenaardsesteenweg werd afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De politie is ter plaatse om het verkeer om te leiden.