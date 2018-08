Iconische danstempel sluit na negentig jaar dan toch de deuren: "We willen iedereen bedanken voor de fantastische tijden"

Lochristi - Het Feestpaleis zal op 1 september dan toch niet meer open gaan. Dat bevestigt zaakvoerder Patrick Gansbeke. De volledige site komt in handen een renovatiebedrijf uit Lochristi, dat in de bestaande constructie wooneenheden moet onderbrengen. Geen eenvoudige opdracht, omdat de art deco-voorgevel geklasseerd en dus beschermd is.

Het Feestpaleis opende de deuren in 1927 en groeide al snel uit tot dé favoriete uitgangsplek van de jeugd in de wijde omgeving. Maar wie op zoek ging naar de nieuwe programmatie op de website van het Feestpaleis, kon sinds donderdag onderstaand bericht lezen, onder de titel 'Nieuwe bestemming voor Feestpaleis' .

"Na 90 jaar bestaan is de tijd aangebroken dat het Feestpaleis een nieuwe bestemming krijgt. We wensen alle trouwe feestvierders, medewerkers, leveranciers, etc. te danken voor de fantastische tijden die we hebben meegemaakt". Het korte bericht is ondertekend door Patrick Gansbeke & Kathy Tondelier.

Het nieuws is ietwat verrassend, want eigenaar Patrick Gansbeke had een drietal weken terug nog gemeld dat het de bedoeling was om in september opnieuw van start te gaan. Hij ontkende toen evenwel niet dat er gesprekken over een mogelijke verkoop aan de gang waren. "Er was in de zomermaanden een vakantieregeling uitgewerkt waarbij de activiteiten werden verlegd naar het domein d'Heyboght, met een WK-dorp en een dansfeest. Het Feestpaleis werd toen gesloten, maar we hadden de initentie om in september opnieuw van start te gaan".

Na het Flanders Horse Event _ ook een organisatie van Patrick Gansbeke _ zijn de gesprekken rond een mogelijke verkoop van het Feestpaleis echter in een stroomversnelling geraakt en werd snel een akkoord bereikt. Gezien de termijnen die afgesproken zijn in de verkoopsovereenkomst leek het ons niet meer opportuun een nieuw werkjaar op te starten en hebben we uiteindelijk besloten om de zaak dicht te laten", verduidelijkt Gansbeke.

Con-struct

Het Feestpaleis is gekocht door de firma Con-struct Bvba uit Lochristi. Dit bedrijf is gespecialiseerd in renovatie en verbouwingen. Zaakvoerder Peter Vermeulen beklemtoonde dat men niet de bedoeling heeft de bestaande constructie af te breken. "Er wordt nu bekeken hoe wij, binnen het bestaande concept en met behoud van het karakter van het gebouw, wooneenheden kunnen creëren. Hiervoor zal overleg noodzakelijk zijn met de gemeente, de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning en het Vlaams Erfgoed".

Voor Con-struct is dit project een nieuwe uitdaging. "Wij hebben enige ervaring met de renovatie van geklasseerde gebouwen en beschermde gevels. Zo loopt momenteel een project in de Langemunt in Gent. Wij kunnen de Beerveldenaar echter geruststellen: het gebouw wordt niet afgebroken", aldus Vermeulen.