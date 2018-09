Kruishoutem - De voorbije nacht werd de brandweer opgeroepen voor branden in een kippenbroeierij en een kippenslachterij. De branden zijn vermoedelijk aangestoken.

Even na middernacht werd de brandweer opgeroepen voor een brand bij kippenslachterij Nollens in Kruishoutem. Plasticbakken bleken er in brand gestoken. Kort daarna was er ook een brand bij Claeys Broeierij, een bedrijf iets verderop in de industriezone. Daar werden paletten in brand gestoken. De politie is een onderzoek gestart.