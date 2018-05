Jonge vrouw (24) kwam door geweld om het leven: "Verdacht overlijden"

Tienen - Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van een 24-jarige vrouw in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning. Dat heeft het parket van Leuven dinsdag bevestigd.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt in haar huis in de Beauduinstraat in Tienen. Het was de vader die de gruwelijke vondst deed. "Op basis van de autopsie gaat het om een verdacht overlijden", zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. "Het gerechtelijk onderzoek is aan de gang. Er werden in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht."

De officiële doodsoorzaak werd nog niet meegedeeld. Het staat wel vast dat het slachtoffer door geweld om het leven kwam. Dat bleek uit het onderzoek van een wetsdokter en het technisch laboratorium die ter plaatse gingen.