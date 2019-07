Kortenberg - Het had het hoogtepunt van de zomer moeten worden, maar het Chirokamp van Flurk Everberg is vroegtijdig stopgezet. Een groot aantal kinderen zijn geveld door ziekte.

In totaal namen er 150 kinderen deel aan het kamp. Hoeveel van hen getroffen zijn door de ziekte, is op dit moment onduidelijk. Deze namiddag deelde Chiro Flurk Everberg het spijtige nieuws mee aan de ouders, via hun Facebookpagina.

Meer informatie volgt.