Vrouw (70) overleden na bizarre crash op dak van Delhaize in Brussel

Brussel - Een 70-jarige vrouw is dinsdagnamiddag om het leven gekomen bij een bizar ongeval op het dak van de Delhaize in de Heembeeksestraat. De vrouw reed eerst een voetgangster aan en knalde nadien tegen een muur. Ze overleed in het ziekenhuis.

De vrouw kwam haar boodschappen doen en reed met haar wagen de dakparking omhoog. Daar liep het helemaal mis. Ze reed een voetgangster op het dak aan en knalde nadien tegen een muur op de dakparking. Zelf smakte ze tegen de vooruit en raakte ze zwaargewond. Ook haar broer die naast haar zat, liep zware verwondingen op. Samen met de voetgangster werden de twee naar het ziekenhuis overgebracht.

Daar overleed de vrouw uiteindelijk later op de dag. De dame die ze aanreed, stelt het intussen opnieuw beter. De dakparking bleef woensdag een hele dag dicht. Mogelijk werd de vrouw onwel en duwde ze de verkeerde pedaal in.