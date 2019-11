Studente ontvoerd en aangerand door valse taxibestuurder

Brussel / Elsene - Het gerecht is een onderzoek gestart naar een mogelijke aanranding van een 20-jarige studente. Die heeft een klacht ingediend bij het Brusselse gerecht omdat ze zaterdagnacht zou verkracht zijn door een valse Collecto-bestuurder.

Via de Facebookpagina van ULB Confessions doet de studente haar schokkende verhaal. Daarin vertelt ze hoe ze zaterdag na een studentenfeestje in Elsene huiswaarts wilde keren, maar in de handen van een valse taxichauffeur viel.

"Het ging om een valse Collecto die me meenam, verwondde en ook aanrandde", vertelt ze. "Volgens mij gaat het om een man die zich voordoet als taxibestuurder en zo vaak meisjes ronselt die 's nachts alleen op straat zijn. Hij droeg nochtans een uniform van de MIVB. Hij reed rond met een grijze wagen."

Collecto is een soort nachttaxidienst van de MIVB. De ritten worden uitgevoerd door geregistreerde taxi’s die meerdere klanten op éénzelfde traject willen oppikken. Ook moeten passagiers aan haltes opstappen.

De studente deelde het bericht omdat ze in afwachting van het onderzoek hoopt andere studentes te waarschuwen. "Men denkt steeds dat dit bij anderen gebeurt tot het je zelf eens overkomt. Zorg goed voor jezelf!"

Haar bericht werd al bijna 2.500 keer gedeeld. Onder de honderden commentaren en steunbetuigingen zijn er trouwens nog andere studentes die verklaren hetzelfde meegemaakt te hebben.



"We hebben op dit moment nog geen kennis van andere feiten of klachten", zegt de parketwoordvoerder. "We hebben intussen wel een aantal onderzoeksdaden bevolen om de verdachte te identificeren en op te sporen."