Wagen knalt apotheek binnen, ravage is enorm: "Bestuurder is klant en heeft al duizend keer sorry gezegd"

Grimbergen - Uitbaters Erik Vanbeselaere en zijn vrouw Saskia De Doncker zijn vrijdagmiddag nipt aan erger ontsnapt. Een automobiliste verloor de controle over het stuur en reed pardoes hun apotheek binnen. De ravage is aanzienlijk.

Het koppel maakte zich net klaar om de zaak onder de middag dicht te doen om te genieten van een welverdiende lunch. Maar nog vooraleer ze de deuren konden sluiten, reed een kleine wagen naar binnen. De bestuurster verloor de controle over het stuur nadat ze vermoedelijk ook al een klein verkeerseilandje had geraakt. Nadien gaf ze een ruk aan haar stuur, maar reed ze dwars door de glazen toegangsdeur van apotheek Molenveld.

"Ik stond net achteraan en hoorde een luide knal", vertelt Saskia De Doncker. "Je beseft niet meteen wat er gebeurt. En ineens staat er een wagen in je zaak. Het ergste is dat de bestuurster in kwestie eigenlijk een klant is van mij. Ze heeft al wel duizend keer sorry gezegd. Ach, zoiets doe je uiteraard niet met opzet."

Niemand raakte gewond, maar de ravage was wel aanzienlijk.