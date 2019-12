Verschillende huiszoekingen bezig in Brussels gewest, buren onder de indruk: "De schrik van mijn leven gehad"

Brussel / Schaarbeek / Oudergem / Vorst - De politie is vanochtend bezig met meer dan tien huiszoekingen, verspreid in het Brusselse Gewest. Het zou gaan om een groot drugsdossier dat een doorbraak kent met de huiszoekingen. Meerdere cannabisplantages zijn al ontmanteld.

Het was even schrikken voor de bewoners van onder andere de Pierre Schoonejansstraat in Oudergem. Bij het krieken van de dag beukte de politie er een banale rijwoning open en stormden ze het pand binnen. Achter de deur zat een professionele cannabisplantage verscholen. Eén van de zovelen die vanochtend werden ontdekt. Al zeker in Schaarbeek en in Vorst werden er eveneens plantages aangetroffen, de ene al wat volgroeider dan de andere. "De schrik van mijn leven", vertelt een buurtbewoonster uit Oudergem ons. "Ineens stond de straat vol politie en hoorde ik een knal, wellicht van de deur open te beuken."

Of er ook arrestaties werden verricht, moet nog blijken. Het Brusselse parket geeft later op de dag meer uitleg over het onderzoek. De politie is alleszins al de hele voormiddag druk in de weer met de ontmanteling van de plantages.