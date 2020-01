Verdachte poederbrief bij dochter belaagde advocaat

Wichelen - Vrijdagmorgen ontving de dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren een verdachte poederbrief in het gezondheidscentrum waar ze als diëtiste werkt Meteen trad het antraxalarm in werking.

Politie, brandweer en civiele bescherming moesten vrijdagvoormiddag uitrukken naar de Bruinbekestraat. In het gezondheidscentrum Motusplus vlakbij de kapel werkt diëtiste Linde Van Hauwermeiren. Haar vader die advocaat is in Schellebelle wordt al enkele jaren belaagd. Naast vandalenstreken waarvan hij het slachtoffer werd, ontving de man bij hem thuis al een aantal poederbrieven. Telkens werd het antrax alarm in werking gesteld. Ook nu was dit het geval. “Ook het gebouw werd volledig afgesloten en de civiele bescherming werd verwittigd,” vertelt brandweeroverste Eric Trogh. “Er was nog iemand in de zaak, maar enkel de dochter van de advocaat kwam in aanraking met de brief. Zij werd voor alle zekerheid overgebracht naar het ASZ in Aalst.” Intussen wordt het lijstje met incidenten alsmaar langer.