Homejacking bij conciërge van vleesbedrijf; "Hier valt enkel salami te stelen"

Vilvoorde - Een conciërge en zijn vrouw zijn dinsdagavond het slachtoffer geworden van een homejacking. Minstens vijf gemaskerde mannen drongen de woning boven vleesbedrijf Luka binnen. Ze gingen aan de haal met geld, juwelen en gsm's.

Langs de Mechelsesteenweg vond dinsdagavond een ietwat bizarre homejacking plaats boven de loodsen van Vleeswaren Luka. Daar woont al jarenlang de conciërge met zijn vrouw. Op camerabeelden is te zien hoe vijf gemaskerde mannen het terrein op lopen terwijl een zesde buiten de wacht houdt. Nadien forceren de daders een deur van een wasruimte. "Onze conciërge kwam op dat geluid af en stond plotseling oog in oog met die mannen", vertelt Luc Leemans, zaakvoerder van het bedrijf. "Uiteraard was hij een vogel voor de kat. Hij werd samen met zijn vrouw opgesloten in het appartement terwijl zij er vandoor gingen met hun buit."

Die buit bleef eerder beperkt. Volgens het parket gaat het om juwelen, een onbepaalde som geld en de gsm's van het koppel. Eén gsm wisten zeechter niet te bemachtigen. "Daarmee belde mijn conciërge me in paniek op dat hij zonet overvallen was", zegt Leemans. "Ik was vlakbij en kwam meteen naar het bedrijf. Even later stond hier een pak politie. Zij doorzochten met honden en mitraillettes de loodsen, maar vonden de daders niet meer terug."

Voorlopig is het een vraagteken of de dieven wel gericht te werk gingen of eerder per toeval in de conciërgewoning binnen braken. "Veel valt er hier eigenlijk niet te stelen. Misschien enkel een salami", zegt Leemans. De dieven kwamen ook binnen met een sleutel, wat doet vermoeden dat ze wel degelijk meer wisten over de locatie. Er zijn immers vebouwingen aan de gang waardoor het slot nog niet vervangen was. "Maar dat is het eerste wat vandaag, woensdag, nu wel is gebeurd."

Tot slot wil Leemans wel nog de politie bedanken. "Want zij stonden hier in geen tijd met een pak agenten. Onze conciërge en zijn vrouw zijn ook goed opgevangen door de dienst Slachtofferhulp. Nu is het voor hen vooral belangrijk om even te bekomen."