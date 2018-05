Brandweer haalt piloot (60) van paramotor uit boom

Hoogstraten - De brandweer van Hoogstraten werd maandagvoormiddag opgeroepen voor een niet-alledaagse interventie. Een man die met zijn paramotor wilde opstijgen, kwam in de top van een boom in het Paterspad in Minderhout (Hoogstraten) terecht.

Het duurde bijna een uur voor de 60-jarige man weer op de begane grond stond. Buurtbewoners probeerden hem te bevrijden met een hoogtewerken en een ladder, maar dat ging niet. Daarom werd de brandweer verwittigd.

De piloot van de paramotor bleef ongedeerd. Het toestel liep lichte schade op aan de bescherming van de propellor.