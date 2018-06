39-jarige man maakt dodelijke val van Boekentoren

Gent - De buurt rond de Boekentoren is vrijdag afgesloten nadat iemand van de stelling rond het gebouw gevallen of gesprongen is. Het parket gaat uit van een wanhoopsdaad en onderzoekt de zaak.

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft een wetsdokter aangesteld, die samen met leden van het labo ter plaatse kwam. Voorlopig gaat het parket ervan uit dat er geen kwaad opzet in het spel is, maar het onderzoek loopt nog. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Gent.

De Boekentoren staat al een tijdlang in de steigers voor renovatiewerken.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.