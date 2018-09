Villa's van kinderen Jeroen Piqueur openbaar verkocht. Dat leverde 1,7 miljoen euro op

Gent / Sint-Martens-Latem - De ondergang van de Optima Bank heeft donderdag ook de kinderen van Jeroen Piqueur hun huis gekost. De panden in Sint-Martens-Latem gingen onder de hamer voor respectievelijk 972.000 euro en 732.000 euro.

Een twintigtal geïnteresseerden daagden donderdag op in het Gentse Notarishuis voor de openbare verkoop van de huizen van Ruben en Rebecca Piqueur. Op 18 juni gingen de woningen van de zoon en dochter van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur al onder de hamer, maar er kwam een hoger bod.



De verkoop van het huis in de Dorpsstraat in Deurle (Sint-Martens-Latem) ging het snelst. Het hoger bod, volgens zakenkrant De Tijd uitgebracht door Erik Van der Paal van vastgoedbedrijf Land Invest Group, werd met duizend euro overboden tot 972.200 euro en dat was dat. De kopers, een koppel, boden ook tijdens de eerste zitdag het hoogste bedrag.



De verkoop van de luxueuze villa in de Palepelstraat in Sint-Martens-Latem startte na een hoger bod aan 606.200 euro. Het werd een verbeteren strijd. 30 keer werd er meer geboden, vaak met duizend euro, af en te met 5000 euro. Uiteindelijk klopte notaris Jacques Hulsbosch af op 732.000 euro. Ook hier was de hoogste bieder dezelfde als tijdens de eerste ronde.



Als de kopers boden in opdracht van iemand anders, moet die zich ten laatste binnen de drie dagen melden bij de notaris. Binnen de zes weken moeten de woningen zijn betaald.