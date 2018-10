Ramkraak bij Gentse juwelier gespecialiseerd in exclusieve horloges

Gent - Overvallers hebben afgelopen nacht een ramkraak gepleegd op juwelier Bouverne in de Kortedagsteeg. Hoeveel de buit bedraagt, is nog onduidelijk. Bouverne is gespecialiseerd in luxueuze horloges van merken als Rolex en Panerai. Het onderzoek is in handen van het parket.

Een verbrijzelde etalage is een stille getuige van de gewelddadige ramkraak die afgelopen nacht plaatsvond bij juwelier Bouverne in de Kortedagsteeg. De politie kwam ter plaatse, maar het onderzoek is ondertussen in handen van het Oost-Vlaamse parket, afdeling Gent. Parketwoordvoerster An Schoonjans kan voorlopig alleen bevestigen dat het inderdaad om een ramkraak gaat.

Bouverne verkoopt niet alleen dure halskettingen en ringen, maar ook horloges van exclusieve merken als Rolex, Cartie en Panerai. Hoeveel de buit bedraagt en of de daders al zijn opgepakt, is voorlopig onduidelijk. Ook de precieze werkwijze wordt onderzocht.

Straks meer nieuws.