Herdenkingsmonument gedeporteerde Gentse joden zwaar beschadigd

Gent - Vandalen hebben het Michaël Lustig-monument beschadigd. De koperen tol op een marmeren vloer staat aan de Lindelei en herinnert aan de Gentse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd.

Meer dan 200 mensen zakten zondag af naar het parkje aan de Lindelei voor de herdenking van Kristallnacht. Er werden mooie speeches gegeven, maar hét gespreksonderwerp was de beschadiging van het Michaël Lustig-monument.



Het monument, bestaande uit een marmeren vloer met daarop een koperen tol, werd in mei 1998 geïnstalleerd. Het kunstwerk van de hand van Daniel Dutrieux is een herinnering aan de Gentse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd.

Vandalisme

De tol is verankerd en onbekenden zijn erin geslaagd de tol los te wrikken. De tol ligt nu los op de marmeren vloer. Ook de bedrading van de lichtjes in de tol is zwaar beschadigd. Of het gaat om vandalisme of een gerichte actie tegen de joodse gemeenschap is voorlopig onduidelijk. “Dat het gebeurde vlak voor de herdenking, maakt het extra pijnlijk”, zegt Philippe Demeyer, medewerker van het Vredeshuis.

Het was de havenmeester die eind vorige week merkte dat het monument gehavend was en de politie verwittigde. Ook de bevoegde stadsdienst is ondertussen op de hoogte. “Bedoeling is om zo snel mogelijk de beschadiging in kaart te brengen en het monument te herstellen”, zegt Demeyer.