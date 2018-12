Explosie en hevige brand in volkstuinen Assels

Gent - In de volkstuinen Assels, tussen de Drongensesteenweg en de Watersportbaan in Gent, is dinsdag brand uitgebroken. Daarbij zou een gasfles ontploft zijn. Er zouden geen gewonden zijn.

Er hangt dinsdagmiddag een zwarte rookpluim boven Gent. Die wordt veroorzaakt door een brand in de volkstuinen Assels. Getuigen zeggen dat ze een gasfles hoorden ontploffen. Ook de politie spreekt over een explosie. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse.

Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Een deel van de volkstuinen is afgesloten.